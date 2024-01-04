جيش الاحتلال: 3 مفقودين تبين أنّهم في غزّة.. عدد أسرانا يرتفع إلى 136

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ 3 إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين، تبين أنهم ضمن الأسرى في غزّة. وبذلك، يرتفع عدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية إلى 136 بحسب اعترافات "جيش" الاحتلال.

وكانت قادة المقاومة أكدت مراراً، أنّ لا عودة للأسرى الإسرائيليين، إلا بعد وقف إطلاق النار بشكل كامل، وتحرير كل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقُتل عدد من الأسرى الإسرائيليين بنيران جيش الاحتلال، وأطلق سراح عدد آخر منهم لظروف إنسانية، وفي تبادل جرى خلال هدنة موقتة للعدوان.

وفي وقت سابق، وجّهت عوائل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزّة، رسالةً إلى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، طالبت فيها بالعمل على صفقة تبادل جديدة لإطلاق أبنائها الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وذكر أهالي الأسرى الإسرائيليين، في بيانهم، أنّ "كل دقيقة مصيرية، وأن الأسرى موجودون في خطر حقيقي على حياتهم، ونحن نستقبلهم تابوتاً بعد آخر، وجثةً بعد أخرى".

المصدر"الميادين"