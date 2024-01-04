الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية بغزة: نجحنا بالاستيلاء على مسيرة للاحتلال وأسلحة وذخائر شمال مخيم الشاطئ

وطن: قال المتحدث باسم "قوات الشهيد عمر القاسم" (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) ابو خالد، " ان نجح مقاتلونا بالاستيلاء على مسيرة استطلاع إسرائيلية، تابعة للوحدة الخاصة لجيش الاحتلال، في الأطراف الشمالية لمخيم الشاطئ، شمال القطاع، وعرضنا صوراً تظهر الطائرة المسيرة، التي استولينا عليها بعد أن تم إسقاطها، كما نجح مقاتلونا في الاستيلاء على أسلحة وذخائر إسرائيلية لإحدى دوريات الاحتلال، في شمال القطاع، بعد اشتباكات ضارية مع قواتنا، اضطر بعدها جنود العدو للانسحاب، تاركين عتادهم الذي استولى عليه مقاتلونا وقد وثقنا ذلك في إحدى الصور.

واضاف أبو خالد ان المقاومين خاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ48 ساعة الماضية، وأوقعت في صفوف جيش الاحتلال خسائر في الأفراد والمعدات

واشار ابو خالد الى نجاح مقاتليه في وحدة القنص واستهداف أحد جنود الاحتلال، في محيط سوق الشيخ رضوان في مدينة غزة، وإصابته إصابة مباشرة، أدت إلى مصرعه على الفور، وعاد المقاتلين الى مواقعهم سالمين.

وفي سياق منفصل، قال ابو خالد "ان إحدى مجموعاتنا المقاتلة قامت ، باستدراج قوة إسرائيلية راجلة إلى كمين محكم أعدته لها، حيث نجحت بتفجير عدد من العبوات بها، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، كما اشتبك مقاتلونا مع باقي أفراد الوحدة الإسرائيلية قبل أن تنسحب مجموعتنا المقاتلة إلى مواقعها سالمة.

واكد ان مقاتلونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على محور التقدم، شرق خانيونس، مستعملين الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد، ويوقعون في صفوف العدو قتلى وجرحى، فيما خاض مقاتلونا اشتباكات عنيفة، شرق مخيم البريج، تصدوا خلالها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة، وتمكنوا من استهداف عدد من آلياته، أوقعوا خلالها قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.