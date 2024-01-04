لبنان: المقاومة تدمّر تجهيزات تجسسية في "مسكاف عام" وتستهدف جنود الاحتلال في المرج

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّها استهدفت تموضعاً ‏مستحدثاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام"، و"أصابتها بدقة، الأمر الذي أدى إلى تدميرها بصورة كاملة".

وأعلنت المقاومة، في وقت سابق اليوم، أنّها استهدفت تموضعاً ‏لجنود الاحتلال في شتولا بالأسلحة الملائمة، وحقّقت فيه إصابات مباشرة.

وأكدت استهداف نقطة ‏الجرداح بالأسلحة الملائمة، وتحقيق إصابات مباشرة فيها، بالإضافة إلى استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة، وتحقيق إصابات فيه.

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام عبرية، عن رئيس المجلس الإقليمي في الشمال، أنّ "هناك عدم يقين وعدم معرفة متى سنعود إلى ديارنا"، مضيفاً أنّه في "آخر محادثة أجريتها مع قائد المنطقة الشمالية، أخبرني بالاستعداد لـليلة عيد الفصح خارج المنزل".

المصدر: "الميادين"