طولكرم: 500 مواطن تعرضوا لتحقيق ميداني في مخيم نور شمس

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن عمليات التحقيق الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، طالت نحو 500 مواطن بينهم أطفال ونساء.

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان، مساء اليوم ، إن الاحتلال نقل نحو 150 مواطنا منهم إلى أحد معسكراته، وأبقى على 20 مواطنا معتقلا لديه.

وأشار البيان إلى أن حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 5650، علمًا أن حالات الاعتقال تتضمن من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال نفذت عملية اقتحام واسعة لمخيم نور شمس، استمرت ليومين، أسفرت عن وقوع إصابات، وتسجيل اعتقالات، وقصف منازل، وتدمير الشوارع والبنى التحتية، وممتلكات المواطنين ومنازلهم، والمنشآت العامة والخاصة وتخريبها.

كما داهم جنود الاحتلال منازل المواطنين، واحتجز سكانها، وأخضعهم لتحقيق ميداني، واعتدى عليهم بالضرب المبرح، بمن فيهم كبار في السن، واعتقل المئات، وحول بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية، ونقاط مراقبة.

وأعاقت قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف واعترضت سيرها، كما اعتدت على الصحفيين واطلقت النار تجاههم ومنعتهعم من التغطية.