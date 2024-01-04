غالانت: ملتزمون بتغيير الوضع الأمني عند الحدود اللبنانية

وطن: قال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، خلال لقائه في تل أبيب مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، عاموس هوخشتاين، اليوم ، إن "النافذة الزمنية لحل سياسي مع حزب الله قصيرة، وزعم أن دولته ملتزمة بتغيير الوضع الأمني عند الحدود".

وأضاف غالانت أن دولة الاحتلال تفضل حلّ المواجهة العسكرية مع حزب الله بطرق سياسية، لكن النافذة الزمنية لإمكانية كهذه قصيرة".

وتأتي أقوال غالانت في ظل القصف المتبادل بين الاحتلال وحزب الله، منذ بداية الحرب على غزة، وفي أعقاب التصعيد الإسرائيلي باغتيال القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية في بيروت، أول من أمس