إصابة مواطن بكسور وجروح عقب اعتداء للمستوطنين في كيسان شرق بيت لحم

وطن: أصيب مواطن بكسور وجروح ورضوض، اليوم الخميس، عقب اعتداء المستوطنين عليه بالضرب المبرح في برية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، بأن المستوطنين هاجموا المواطن ابراهيم عويضة سواركة (40 عاما) برفقة عائلته، أثناء تواجدهم في الخيمة ببرية كيسان، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، وأطلقوا الكلاب البوليسية صوبه، حيث قامت بنهش قدمه، وتسببت له بكسور بها، وجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده، وتم نقله الى المستشفى في بيت لحم لتلقي العلاج، عدا عن تدمير كل محتويات الخيمة .

يشار الى أن المستوطنين صعدوا في الفترة من هجمتهم على المواطنين العزل، تمثلت بإحراق الخيم، وهدم غرف زراعية، والاستيلاء على رؤوس من الأغنام