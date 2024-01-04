الاحتلال يعتقل فتى ويسرق 60 رأس غنم شرق بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتى خلال رعي أغنامه، وسرقت منه 60 رأس غنم شرق بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمود عبيات (16 عاما) خلال رعيه لأغنامه، وسرقت منه 60 رأسا، خلال تواجده في أرضه في منطقة "عش غراب" شرق بيت لحم.

وأضاف أن هذه "الاعتداءات المتزايدة تعكس همجية الاحتلال تجاه أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، حيث يحاول الاحتلال الاستفراد بالمواطنين في ظل هذه الأوضاع الصعبة".