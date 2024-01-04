الجبهة الشعبية تدين العدوان الأمريكي على العراق وتدعو لتوسيع الضربات للقواعد العسكرية الأمريكية

وطن: أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استهداف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أحد المقرات الأمنية العراقية، واعتبرته عدواناً إجرامياً سافراً على العراق وسيادتها.

وأكدت الجبهة أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يتحالف معها يؤكدون بهذه الجريمة مسؤوليتهم عن الدمار والخراب والجرائم التي تُرتكب في المنطقة، في إطار سياسة الهيمنة والسيطرة على المنطقة ونهب خيراتها، وحماية أمن الكيان الصهيوني.

وشددت الجبهة أن جريمة استهداف المقر الأمني العراقي واغتيال قيادات من الحشد الشعبي والجرائم الأمريكية الأخرى في المنطقة خاصة سوريا والعراق واليمن لن تستطيع أن تحفظ أمن أمريكا وقواعدها العسكرية في المنطقة التي ستظل في مرمى الاستهداف من قبل قوى المقاومة.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على ضرورة توسيع الضربات للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، كرد طبيعي على العدوان الأمريكي والدولي، ودعمه اللامحدود وشراكته مع الكيان الصهيوني في عدوانه الإجرامي على الشعب الفلسطيني.