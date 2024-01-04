الاحتلال يشق طرقا استيطانية على أراضي مسافر يطا

وطن: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشق طرق استعمارية على أراضي المواطنين بمسافر يطا.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال تعمل على شق طرق استيطانية جديدة، واستكمال طرق أخرى على حساب أراضي المواطنين بمسافر يطا.

وأوضح أن هذه الطرق تقع ما بين منطقتي الثعلة، وأم الخير شرق يطا، من أجل ربط مستوطنتي "كرمئيل" و"ماعون"، وطريق آخر ما بين مستعمرة "بني حيفر" ومنطقة بيرين شمال شرق يطا، وطريق ثالث ما بين مستعمرة "عتنائل" غرب يطا باتجاه خلة الفرا.

وأشار إلى أن الاحتلال أطلق وابلا كثيفا من قنابل الصوت والغاز السام تجاه الأهالي بمنطقة الثعلة شرق يطا، لاحتجاجهم على شق الطرق الاستعمارية في أراضيهم.

وفي السياق ذاته، أطلق مستوطن الرصاص تجاه رعاة الأغنام من عائلة المهاينة في منطقة لبويب شرق يطا، واحتجز أغنامهم، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم ومراعيهم لصالح المستوطنين.