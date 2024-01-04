"الديمقراطية" تشيد بصمود اليمن في وجه عربدة التحالف الإسرائيلي –الأطلسي، وتجدد العزاء بشهداء البحرية اليمنية

وطن: أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بصمود الجمهورية اليمنية وقيادتها وجيشها الباسل، في وجه عربدة التحالف الإسرائيلي – الأطلسي، وتهديدات الولايات المتحدة ضد شعب اليمن وجيشه وسيادته الوطنية.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ثبات الجيش اليمني الباسل على مواصلة دعم صمود شعبنا في قطاع غزة، من خلال فرض حصاره البحري على الاحتلال، تعبير عن صلابة الإرادة والصدق في الموقف وعمق العلاقات النضالية، التي تربط بين الشعبين اليمني والفلسطيني، ومقاومتهما، وتشارك مصالح الشعبين في تحرير المنطقة من الهيمنة الأميركية والأطلسية والإسرائيلية.

وجددت الجبهة الديمقراطية تقديم خالص عزاءها لجيش اليمن وشعبه وقيادته الصامدة، على استشهاد كوكبة من جنود الجيش اليمني الشقيق في العدوان الذي تعرض له أحد زوارق البحرية اليمنية من قبل إحدى بوارج الهيمنة والتسلط الأميركي.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شهداء شعب اليمن وجيشه هم شهداء فلسطين والأمة العربية كلها، ستبقى ذكراهم خالدة في وجدان شعبنا، باعتبارهم جنوداً في معركة طرد الاحتلال من الأرض الفلسطينية المحتلة