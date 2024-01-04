مسألة وقت لا غير

كتب أبو علي وائل: كان الادعاء أن فلسطين هي أرض بلا شعب وربما يتواجد بها بعض قبائل الرحل على غرار الهنود الحمر في القارة الأمريكية وسيكون من السهل التخلص منهم بوسائل متعددة منها القتل والتهجير والاخضاع والادماج.

اليوم يعيش 7.3 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية منهم 1.75 مليون يعيشون داخل ما يسمى إسرائيل و 5.8 مليون في المناطق المحتلة في العام 1967 من ضمنهم 2.3 مليون لاجيء منذ العام 1948.

جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في اليوم الأخير للعام الماضي 2023 حول أوضاع الفلسطينيين والذي قال أن عدد الفلسطينيين في العالم يقدر بنحو 14.63 مليون فلسطيني، 7.3 مليون فـي فلسطين التاريخية، وما يقارب 6.56 مليون لاجيء في الدول العربية المحيطة بفلسطين ونحو 772 ألف في الدول الأجنبية.

اخفقت الدولة العبرية منذ اعلان قيامها عن تحقيق اقل ما كانت تتمنى بأن يكون لها التفوق وتستطيع اخفاء الفلسطيني، إذابته، اخضاعه او حتى اظهار ان هذه البقعة الجغرافية من العالم صبغتها يهودية.

كانت الدولة العبرية وحلفاءها الاغبياء يدفنون ولا زالوا رؤوسهم كالنعام في الرمل، يتعامون أو ينكرون حقيقة وجود هذا العدد الكبير من الفلسطينيين في العالم وخصوصا الذي بقي موجودا اليوم في فلسطين التاريخية سواء في المناطق التي احتلت في العام 1948 أو في المناطق المحتلة منذ العام 1967.

فمن بقي يعيش من الفلسطينيين داخل حدود ما يسمى اسرائيل لم ينس هويته التي كانت تعززها السياسات الغبية والقوانين العنصرية للدولة العبرية والتي تتعارض مع توجهها الأساسي بإخفاء ملامح الأرض الأصلية بمختلف الطرق المتاحة وكذلك فإن هناك 12.36 مليون فلسطيني يعيشون في المناطق التي احتلت في العام 1967 وفي الدول العربية المحيطة ينظرون بعيونهم المجردة الى بيوتهم وأراضيهم في فلسطين المحتلة ينتظرون العودة اليها يوما بيوم.

حيث يستطيع اللاجيء الفلسطيني الذي يعيش في رام الله أو في مخيم الشاطيء أن يقف على قمة تلة أو على شاطيء بحر غزة ليرى أرضه أو بيت ابيه أو جده الذي يبعد عدة كيلومترات أو ان يتسلل عبر السياج ليصل اليها ويشرب من ماءها ويأكل من زرعها وكذلك الفلسطيني الذي يعيش لاجئا في الدول العربية المحيطة يستطيع أن يقف على حدود تلك الدولة وينظر الى وطنه المحتل بانتظار عودته أو أن يتسلل من بين أشجار الحقول والغابات عائدا.

الفلسطيني رغم كل الخطوب لم يطر بعيدا عن عشه فقد حط على شجرة قريبة جعلته ينظر الى عشه كل صباح ومساء منتظرا أن يغادر الغراب بعيدا أو أن تأتيه عاصفة هوجاء تقلعه من العش لكي يتمكن من العودة الى عشه ويعيد سيرته الأولى.