«قوات الشهيد عمر القاسم»: نجحنا في قنص أحد جنود الاحتلال واستولينا على طائرة استطلاع وخضنا اشتباكات ضارية مع الاحتلال

وطن: أصدر المتحدث باسم «قوات الشهيد عمر القاسم» الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بلاغاً عسكرياً، عن المواجهات والمعارك التي خاضتها «قوات الشهيد عمر القاسم» ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ48 ساعة الماضية، وما أوقعته في صفوف جيش الاحتلال من خسائر في الأفراد والمعدات، جاء فيه:

أولاً: نجح مقاتلونا بالاستيلاء على مسيرة استطلاع إسرائيلية، تابعة للوحدة الخاصة لجيش الاحتلال، في الأطراف الشمالية لمخيم الشاطئ، شمال القطاع، وعرضنا صوراً تظهر الطائرة المسيرة، التي استولينا عليها بعد أن تم إسقاطها.

ثانياً: نجح مقاتلونا في الاستيلاء على أسلحة وذخائر إسرائيلية لإحدى دوريات الاحتلال، في شمال القطاع، بعد اشتباكات ضارية مع قواتنا، اضطر بعدها جنود الاحتلال للانسحاب، تاركين عتادهم الذي استولى عليه مقاتلونا وقد وثقنا ذلك في إحدى الصور.

ثالثاً: نجح أبطالنا في وحدة القنص في استهداف أحد جنود الاحتلال، في محيط سوق الشيخ رضوان في مدينة غزة، وإصابته إصابة مباشرة، أدت إلى مصرعه على الفور، وعادت مجموعتنا المقاتلة إلى مواقعها سالمة.

رابعاً: وفي سياق منفصل، قامت إحدى مجموعاتنا المقاتلة، باستدراج قوة إسرائيلية راجلة إلى كمين محكم أعدته لها، حيث نجحت بتفجير عدد من العبوات بها، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، كما اشتبك مقاتلونا مع باقي أفراد الوحدة الإسرائيلية قبل أن تنسحب مجموعتنا المقاتلة إلى مواقعها سالمة.

خامساً: يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على محور التقدم، شرق خانيونس، مستعملين الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد، ويوقعون في صفوف العدو قتلى وجرحى.

سادساً: خاض مقاتلونا اشتباكات عنيفة، شرق مخيم البريج، تصدوا خلالها لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة، وتمكنوا من استهداف عدد من آلياته، أوقعوا خلالها قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.

وجدد المتحدث باسم «قوات الشهيد عمر القاسم» تأكيده غلى إصرار المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها على مواصلة التصدي لجرائم الاحتلال، والصمود والثبات، دون أي تردد، إلى أن تتحقق أهدافنا في طرد الاحتلال من كل شبر من أرض القطاع، في إطار معركة «طوفان الأقصى».