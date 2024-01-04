ما بين ادارة الصراع وحسم الصراع ...مراحل على الطريق

كتب نزار نزال : إقترب الشهر الثالث من النهاية وما زالت آلة الحرب تحصد أرواح المدنيين في قطاع غزه والضفة الغربية ولا افق لإنهاء هذه المحرقة ويبدو ان جنرالات الحرب في اسرائيل لم يعد لديهم إلا الموت والقتل والتدمير وبإعتقادي أن مفتاح التبريد سيكون من خلال الشارع الاسرائيلي وانقسامه ووصوله الى حالة من التشظي تدفع الشارع الى توسيع احتجاجاته لتنعكس لاحقا على مجلس الحرب واعضائه الذين بدأت ملامح التنافر والانقسام تلوح في جنباته خاصة أن الجيش الاسرائيلي لم يحقق أي من الاهداف المعلنة وهناك خسائر في الجانب المادي و البشري بالإضافة الى الموقف الدولي الذي يشعر بالحرج لما يجري في غزه من مذبحة لم يعرفها العصر الحديث حتى أعتبر النظام الرسمي الاوروبي و الغربي بشكل عام شريك في هذه المذبحة حتى النخاع .

لا يمكن فصل ما جرى في السابع من اكتوبر عما قبله من حصار ظالم لقطاع غزة واحتلال مستمر منذ عقود وفي ظل تكلس وتجمد الوضع بشكل عام في فلسطين حتى اصبح هذا الوضع غير الطبيعي طبيعيا بالنسبة للمنطقة و العالم بشكل عام ولم يبادر العالم الى التحرك من اجل ايجاد تسوية تمنع حدث كبير كالذي حصل و هذا الوضع المتكلس و المتجمد أوجده عجز عربي كامل وصمت دولي مطبق ومتواطئ واصبح حل الصراع موضوع لا يعني العالم وتحول الى اداره صراع يستمر سنوات طويله وفعلا استمر وقت ليس بالبسيط ومازالت الامور على ماهي عليه لا بل ازدادت سوء .

وبعد احداث اكتوبر استغل الجانب الاسرائيلي الظروف واصبح هناك تخطيط من اجل الوصول الى ظروف تكون ناضجه على امل ان يتم تحويل الصراع من سياسي الى اقتصادي وبعد ذلك يكون الاتجاه الى حسم الصراع نهائي وتصفية القضية الفلسطينية نهائيا خاصه ان الحكومة الإسرائيلية توراتيه والصهيونية الدينية تسيطر على مفاصلها وبالتالي نحن اليوم امام مرحله جديده مختلفة بكل تفاصيلها كان قد اعلن نتنياهو عن ملامح هذه المرحلة وهي تغيير كامل في وجه المنطقة جغرافيا وديمغرافيا واعتقد أن الامر ليس مقتصر على فلسطين بل سيكون لهذه المرحلة ارتداد وانعكاس كبير على منطقه الشرق الاوسط بأكمله خاصة ان الصهيونية القومية تحولت وانجرفت بفعل السابع من اكتوبر الى صهيونييه دينيه لا ترى طرف فلسطيني تتفاوض معه ولا نظام سياسي أو عنوان للشعب الفلسطيني تتعامل معه وتؤمن بالقضاء على كل ما هو فلسطيني والعمل على طحن الوجود الفلسطيني اما بالقتل او التهجير وتم هدر دم الشعب الفلسطيني كاملا .

استغلت إسرائيل احداث السابع من اكتوبر لتحقيق أهداف كانت محرمه في السابق ونرى العالم ممثل بالنظام الرسمي الغربي وخاصه لندن وواشنطن قد اصطفا بشكل مطلق الى جانب دولة اسرائيل واستطاعت اسرائيل ان تلصق تهمة داعش و القاعدة بالمقاومة الفلسطينية وتم الترويج لها بشكل ممتاز غربيا واعتقد ان اسرائيل بدأت الحرب ويبدو ان اسرائيل لا رغبه لها بإنهاء هذه الحرب المجنونة و اللاعبين و المؤثرين في العالم تبنوا السردية و الرواية الإسرائيلية وستستمر على جبهات اخرى مثل لبنان وسوريا واليمن وغيرها ، وهذا ما يؤسس الى مرحله جديده من الصراع لها علاقه بنظرية الصراع الاجتماعي الممتد الذي رسمه المفكر اللبناني ادوارد عازار و الذي تحدث عن الغاء الهوية و الاعتداء على تاريخ الشعوب علما بان هذا النوع من الصراع سيكون طويل وعنيف ويزهق ارواح الكثيرين

إن تحول الشارع الاسرائيلي الى وضع مختلف بدأ بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967 وبدأت تطفو على السطح احزاب وحركات دينيه لها ارتباط وثيق بمعتقدات دينية و الجميع يلاحظ التسميات للمناطق الجغرافية مثل يهودا والسامرة وغيرها من المسميات التي تعتبر من وجهة النظر الإسرائيلية تأسيس لإعادة الحق اليهودي في فلسطين على اعتبار ارض الميعاد وغيرها من المفاهيم التي يروج لها قيادات في اليمين الاسرائيلي وبدأت ملامح العلمانية تذوب علما بأن فلسفة الحركة الصهيونية منذ نشأتها الالحاد وفي احسن الاحوال العلمانية ولكن اتجهت هذه الاحزاب الدينية التي لا تؤمن بحل الصراع و لا اداره الصراع و لا حتى تحويل الصراع إنما تتجه الى حسم الصراع و القضاء على أي توجه سواء فلسطيني او عربي او حتى دولي لا يجاد حل للقضية الفلسطينية لا بل توجهت هذه الحركات الى اقامة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات نظرا لما تعتقد أن قيام الدولة العبرية الكبرى سيعجل بالخلاص .