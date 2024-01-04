قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحامها مدينة رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدينة رام الله واعتقلت شابين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات وتمركزت بين حيي الإرسال والمصايف،واعتقلت الطبيب والأسير المحرر مؤمن زيد والشاب أمير أبو عودة من منزلهما في حي المصايف بمدينة البيرة.

واضافت المصادر ان المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال الاقتحام حيث استهدف المقاومين القوات بوابل من الرصاص الحي .

الدكتور مؤمن زيد

الشاب امير ابو عودة