قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم والخليل وتعتقل شابا من نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدينة بيت لحم وبلدة بيت فجار جنوبا، ومدينة الخليل ونابلس.

وذكرت مصادر محلية ،قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الشمالي، وتمركزت بالقرب من دوار نيسان، كما اقتحمت منزلا في حي الكركفة، فيما اقتحمت بلدة بيت فجار وتجولت في عدة أحياء، وقرب المستوصف، دون أن يبلغ عن اعتقالات في كلاهما.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، وسيرت آلياتها في عدة أحياء وشوارع، وداهمت أحد المنازل في حي الجامعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قوصين في نابلس واعتقلت الشاب يحيى يدك بعد تخريب محتويات منزل عائلته.