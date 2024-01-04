الاحتلال يقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس وبلدة طمون المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس بعدة آليات من المدخل الشرقي، وانتشر في عدة أحياء ونشرت القناصة، ومن ثم اقتحمت الآليات ذاتها بلدة طمون، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واضافت ان االشبان اشعلوا الإطارات المطاطية وإغلقوا مدخل بلدة طمون تزامنا مع اقتحام الاحتلال.

فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص الحي اثناء الاقتحام عند مدخل البلدة.