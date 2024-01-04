قوات الاحتلال تقتحم بيت فوريك وبرقة وقصرة في محافظة نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بلدات: بيت فوريك وبرقة وقصرة، في محافظة نابلس، وحي فطاير قرب الطور في المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية جابت شوارع وأحياء بلدات برقة شمال غرب المدينة، وقصرة جنوبا، وبيت فوريك شرقا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في قصرة.

وأفادت المصادر بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في برقة، والتي أطلقت الأعيرة النارية والصوتية.

كما سيرت قوات الاحتلال آلياتها في حي فطاير القريب من جبل الطور في مدينة نابلس، ولم يبلغ عن أي اعتقالات.