تحليل اعلام الاحتلال :نصر الله حدّد قواعد الحرب.. والاستنفار في الشمال بلغ الذروة

وطن: واكب الإعلام الإسرائيلي كلمة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، التي ألقاها اليوم الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام الاحتلال أهم المواقف التي أدلى بها نصر الله. وفي هذا الإطار، أشارت قناة "كان" إلى أنّ الأمين العام لحزب الله أكد أنّه "لا يستطيع السكوت أمام ما جرى أمس في الضاحية"، في إشارة إلى اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد صالح العاروري.

وأضافت القناة أنّ نصر الله قال للإسرائيليين: "توقّعوا رداً، ولكن احذروا ألا يؤدي هذا إلى الحرب".

وفي السياق، لفتت قناة "كان" إلى أنّ جيش الاحتلال في ذروة التوتر في كل من الجنوب والشمال، موضحةً أنّ هذا التوتر يأتي "بعد يوم من الاغتيال الدراماتيكي" للعاروري في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضافت القناة أنّ استنفار الاحتلال عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية بلغ ذروته، تحسّباً لرد المقاومة الإسلامية في لبنان.

من جانب آخر قال مراسل الشؤون العربية في قناة "كان"، روعي كايس، إنّ الكلمة تضمّنت عنوانين مركزيين، مشيراً إلى أنّ الأمين العام لحزب الله أكد أنّه، "كما تعهّد، لا يستطيع السكوت عن اغتيال العاروري، لأنّه جرى المسّ بشخصية فلسطينية، وهو تعهّد ألا يسمح بهكذا أمر"، ولأنّ ما حصل "مسّ استثنائي بالضاحية أيضاً".

أما العنوان الثاني فهو أنّ نصر الله حذّر "إسرائيل" من أنّه "يمكن أن ننجرّ إلى حرب كبيرة في حال الذهاب إلى ردّ هام، وإذا حصل ذلك، فسوف تدفعون (الإسرائيليون) ثمناً باهظاً".

وأضاف كايس أنّ نصر الله لفت إلى أنّ حزب الله "يقاتل حالياً بصورة مضبوطة، ولكن إذا ذهبت إسرائيل حتى النهاية فنحن سنذهب نحو النهاية"، مؤكداً أنّ نصر الله "حدّد القواعد اليوم، وإلى أين ذاهبون من هنا".

في السياق أيضاً، حذّر اللواء في الاحتياط الإسرائيلي، عقوب عميدرور، من أنّ "الحرب في لبنان أصعب بعشر مرات من القتال في غزة بالنسبة للجبهة الداخلية".