"طوفان الأقصى".. 3 أشهر أكثر من 22 الف شهيدا والاحتلال يواصل حرب الابادة في غزة والمقاومة تتصدى

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ90 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

واعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، في عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من استهداف تجمّع لآليات الاحتلال، شرقي حي التفاح والدرج بقذائف "الهاون"، فيما قصفتا في عملية أخرى تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده، في وسط خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون" النظامي، عيار 60.

فيما يواصل الاحتلال غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة حيث استهدف المستشفيات والمراكز الطبية واخرجها عن الخدمة ما ادى لوقوع مئات الشهداء وعدد كبير من الاصابات كما استهدف رفح ومخيم النصيرات، فيما جباليا استهدفت بغارات كثيفة ومتفرقة.

واستشهد خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة أكثر من 22 ألف شهيدا، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألف، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ90: