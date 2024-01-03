قوة خاصة من جيش الاحتلال تعتقل 5 أفراد من عائلة واحدة وتعتدي على طفل بطولكرم

وطن: اعتدت قوات الاحتلال على طفل، واعتقلت خمسة مواطنين من عائلة واحدة، مساء اليوم الأربعاء، في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال كانت تستقل مركبتين مدنيتين، اقتحمت ضاحية اكتابا، واعتقلت خمسة شبان بعد مداهمة منازلهم، وهم: حمزة مؤمن جيتاوي، وعبد الفتاح محمد جيتاوي، ومعتصم جيتاوي، ومؤمن جيتاوي، وصهيب جيتاوي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال المساندة للقوة الخاصة داهمت منازل مواطنين في منطقة "الحاووز الجديد" في اكتابا، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، واستجوبت سكانها.

وفي سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في ضاحية اكتابا، مشيرة إلى أن طواقمها نقلته إلى المستشفى.