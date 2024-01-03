بالصور ..الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بغزة يعلن تفجير عبوة أرضية في قوة لجيش الاحتلال

وطن: اعلن الناطق العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري "للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ابو خالد أن المقاتلين تمكنوا من استدراج قوة راجلة للاحتلال خلال كمين محكم أعدته في أطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وتم تفجير عبوة أرضية بها والاشتباك مع من تبقى من هذه الوحدة من مسافة قريبة بالأسلحة المناسبة".

واضاف ابو خالد "ان مقاتلينا تمكنوا من اسقاط طائرة استطلاع تتبع لجيش الاحتلال في الأطراف الشمالية لمخيم الشاطئ".

وشدد أبو خالد في بيان صحفي على استمرار المقاومة ضد قوات الاحتلال المتوغلة داخل حدود قطاع غزة والذين يتكبدون خسائر فادحة ولا يعلنوا عنها بشكل كامل.

وختم أبو خالد بأن وحدة بنادق المقاومة بالميدان هي التي ستفشل مخطط جيش الاحتلال والنصر سيكون حليف مقاومتنا وشعبنا في كل مكان.

وعرضت قوات الشهيد عمر القاسم صوراً تظهر استيلاءها على الطائرة التي تم استهدافها وعدداً من العتاد العسكري لقوة الاحتلال الخاصة التي تم الاشتباك معها في إطار معركة "طوفان الأقصى".