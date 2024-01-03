الاحتلال يفرج عن 36 معتقلا من مختلف محافظات الضفة

وطن: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن 36 معتقلا من معتقلاتها من محافظات مختلفة، على مدخل بيت فجار الغربي جنوب بيت لحم.

وقال عضو بلدية بيت فجار محمد الكار، إن قوات الاحتلال أفرجت عن 36 معتقلا من بينهم 15 من محافظات: جنين وطولكرم ونابلس، وتم استضافتهم في دار البلدية بيت فجار.

وأضاف أن المعتقلين هم: أحمد رفيق حنايشة، وحسن ابراهيم حسن، وحمزة منذر عطوة شبير، وناجي شعبان ناجي، وعمر أبو حسن، ومحمد يحيى شهوان، ومحمد شفيق معين عزوقه، وحازم حسن، ومحمد عيد محمد أبو ريدة، ومحمد نافز سعيد حوشية، وجهاد محمد، وفواز علاء فواز الجعبري، وأنس محمود السريسي، وأنس خطاطبة، وعلي مناصره.

ومن بينهم أيضا: غالب طه مناصرة، ومحمد حميدات، ومهند هشام الشريف، وهيثم حنايشة، وأحمد جهاد طقاطقة، ومحمد مطيع ملاح، وأسيد مرشد، وأكرم تلاوي، ونعيم مرشد، ومحمد أبو مؤمن، وحسن ابراهيم عدوان، وخالد موسى أحمد، وأسيد عماد دويكات، وعميد نجوان، وسليم أبو زعتر، ونور الفاخوري، ومجد جودت لطفي ملايشة، وشريف عمر العزب، ورامي محمد راضي حوشية، ورشاد اسماعيل راضي حوشية، وغسان البطمة.