مصدر أمني لبناني يكشف عن معلومات جديدة حول حيثيات اغتيال القائد العاروري

وطن: كشف مصدر أمني لبناني بارز عن معلومات توصلت إليها السلطات اللبنانية خلال التحقيقات الأولية حول جريمة اغتيال القائد صالح العاروري في مكتب حركة حماس في منطة المشرفية بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت يوم امس .

وأوضح ذات المصدر لوكالة فرانس برس أن الاغتيال حصل بواسطة صواريخ موجهة أطلقتها طائرة حربية وليس عبر طائرة مسيّرة.

وأضاف المصدر أن الطائرة أطلقت 6 صواريخ، اثنان منها لم ينفجرا.

كما بلغ وزن الصواريخ بنحو 100 كلغ لكل منها صاروخان اخترقا سقف طابقين قبل أن يصيبا مكان الاجتماع "إصابة مباشرة".