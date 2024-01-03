الموساد يتوعد أمهات الفلسطينيين المشاركين بطوفان الأقصى في 7 أكتوبر

وطن: وجه رئيس جهاز مخابرات الاحتلال "الموساد" دافيد بارنياع، اليوم الأربعاء الموافق 3/1/2023، رسالة إلى أمهات المشاركين في طوفان الأقصى الذي بدأ 7 أكتوبر الماضي.

وحذر المساد أمهات الفلسطينيين الذين شاركوا في طوفان الأقصى ب7 أكتوبر الماضي على المستوطنات والقواعد العسكرية في غلاف قطاع غزة .

وقال بارنياع وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإخباري: "على كل أم عربية أن تعلم، إن كان ابنها على علاقة بأحداث 7 أكتوبر فإن مصيره الموت".

وذكر الموقع، أن بارنياع كان يتحدث في جنازة الرئيس الأسبق لـ"الموساد" تسفي زامير الذي ترأس الجهاز ما بين 1968 و1974 وتم الإعلان عن وفاته الثلاثاء.

جاء ذلك بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " صالح العاروري، مساء الثلاثاء، في الضاحية الجنوبية لبيروت، بصواريخ أطلقتها طائرة مسيرة، أسفر عن مقتل 6 آخرين، فيما لم تعلن تل أبيب رسميا مسؤوليتها عن اغتياله.