غنام تقدم العزاء بالشهيد صالح العاروري وتؤكد فلسطين فقدت باستشهاده قائدا حرص على وحدة شعبنا



وطن: أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام على أن كل فلسطين تألمت على اغتيال الشهيد الشيخ صالح العاروري على يد عصابات الغدر الاحتلالية، وأننا فقدنا باستشهاده قائدا وطنيا وحدوياً عمل من اجل وحدة شعبنا .

جاء ذلك خلال تقديم المحافظ غنام اليوم الأربعاء واجب العزاء لوالدة وعائلة الشهيد العاروري في بلده عارورة شمال غرب رام الله .

واشارت غنام الى أنه وبترجل الشهيد العاروري تكون فلسطين قد فقدت قائداً واسيراُ محباً مناضلاً، كانت بوصلته موجهة نحو فلسطين والقدس التي تتعرض يومياً لابشع الجرائم، معبرة عن خالص عزائها لعائلة الشهيد ووالدته هذه الحاجة الصابرة المحاسبة التي تعتبر نموذجا للأم الفلسطينية الشامخة المناضلة.

وشددت غنام على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وفاءً لدم الشهيد العاروري الذي لطالما عمل من أجل استعادتها في مواجهة عصابات الاحتلال الاجرامية التي تستبيح دماء كل ما هو فلسطيني في غزة والضفة، على مرآى ومسمع من هذا العالم الظالم الذي يصمت كلما تعلق الامر بشعبنا وقضيتنا.

وبينت المحافظ غنام أن عملية الاغتيال هذه هي امتداد لحرب الابادة وعمليات الاغتيال التي طالت قادة شعبنا منذ انطلاقة الثورة وحتى يومنا هذا ، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وسيكون ثمنها حرية شعبنا وصلاتنا في القدس وهي محررة من دنس الاحتلال وعاصمة ابدية لدولتنا