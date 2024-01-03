إيران: عشرات الشهداء والجرحى في انفجارين قرب ضريح سليماني في كرمان

وطن: أعلن رئيس الطوارئ الطبية في محافظة كرمان الإيرانية أن انفجارين، ناجمين عن عبوتين مفخختين، وقعا على طريق مرقد الشهيد قاسم سليماني، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات.

وفي حصيلة أولية، أعلن رئيس طوارئ محافظة كرمان عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 103 أشخاص وإصابة 171 آخرين. من جهته، قال وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي للتلفزيون الايراني إنّ الانفجار الثاني وقع خلال تجمّع المواطنين لإنقاذ ضحايا الانفجار الأول.

ورأى أنّ هذه المؤامرة الجديدة "هي استمرار للمؤامرات السابقة ضد ايران"، مؤكداً أنّ الردّ على هذا "العمل الجبان سيكون حاسماً".

من جهته، قال محافظ كرمان إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق، مصنّفاً إياهما بالهجوم الإرهابي، بينما لم يقدّم معلومات دقيقة عن الأسباب، مشيراً إلى أن المعطيات سيعلن عنها لاحقاً.

وعقب الحدث، فرضت الأجهزة الإيرانية طوقاً أمنياً في المنطقة المحيطة بضريح الشهيد سليماني، وفق ما أفادت به مراسلة الميادين.

بدوره، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تغريدة على منصة "أكس"، إنه يجب على "الأعداء أن ينتظروا الانتقام القاسي، فالمقاومة ستجعل الحياة أصعب فأصعب عليهم".

الانفجاران جاءا خلال مسيرة غفيرة شهدتها شوارع مدينة كرمان، اليوم، إحياءً لذكرى الشهيدين القائدين سليماني والمهندس. وتنصب في هذا الطريق وفي كل عام من اقتراب الذكرى تنصب فيه الخيم من كل المحافظات الإيرانية والأهواز، وتقدّم المأكولات والمشروبات الساخنة، كما تقام الدورات الدينية والثقافية، وبات يعرف بـ "طريق المشاية".

وأمس، اغتال الاحتلال الإسرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صالح العاروري، وذلك في قصف على منطقة الضاحية، جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت. وأكّد حزب الله، في بيانٍ، أن الاغتيال "تطوّر خطير في مسار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي ومحور المقاومة".

وقبل نحو أسبوع، ارتقى القائد في حرس الثورة الإسلامية في إيران، رضي الموسوي، في استهداف إسرائيلي لمنطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق. وقد أكدت طهران حقها في الرّد، كما شدّدت على حقّ سوريا في الرّد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على أراضيها.

(الميادين)