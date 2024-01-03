حزب الله يستهدف عدة مواقع للاحتلال ويحقق إصابات مباشرة

وطن: أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وتم إصابته إصابة مباشرة. ‏ ‏

و قال الحزب إنه أيضا ً استهدف بصاروخ "بركان" تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المالكية، وأضاف: "حققنا إصابة مباشرة".

كما أعلن حزب الله استهدافه تجمعات لجنود الاحتلال في محيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخية كبيرة وحقق إصابات مباشرة

كما دوت صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة وشلومي ومناطق عدة بالجليل الغربي

من جانب آخر أعلنت وسائل اعلام لبنانية عن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.‏