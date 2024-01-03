بسبب الحرب ..شركة Wizz للطيران تلغي عشرات آلاف رحلات طيران للاسرائيليين

وطن: أعلنت شركة ويز Wizz العملاقة للرحلات منخفضة التكلفة، التي تسير أكثر من 100 رحلة أسبوعيًا من وإلى "إسرائيل"، خلال الأيام المقبلة عن إلغاء جميع رحلاتها المقررة حتى شهر مارس/آذار على الأقل.

وبحسب التقديرات،فإن تعطيل رحلات عشرات الآلاف من "الإسرائيليين" الذين تزودوا بتذاكر سفر من هذه الشركة لهذه الفترة المذكورة، والتي عبارة عن امتداد لثلاثة أشهر مضت كانت الشركة قد الغت كذلك رحلاتها خلالها بعد السابع من اكتوبر العام الماضي.

يذكر ان شركة "ويز" للطيران منخفضة التكلفة تطير من وإلى دولة الاحتلال من عشرات الوجهات في أوروبا.

وكان المسؤولون في قطاع طيران الاحتلال يأملون أن تعود الشركة الى مزاولة نشاطها كالمعتاد، لتحذو حذوها شركات أخرى لتعود بدورها الى مزاولة نشاطها من والى دولة الاحتلال، لكن الأمور لن تعود كما في السابق على مايبدو.