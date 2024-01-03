الهيئة تطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم اتخاذ خطوات لدعم طلب جنوب افريقيا أمام "العدل الدولية"

وطن: خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 120 دولة حول العالم، وطالبتهم باتخاذ خطوات مع حكوماتهم من أجل دعم الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب افريقيا يوم 28 ديسمبر الماضي ضد دولة الاحتلال لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ويأتي تحرك الهيئة مع اقتراب موعد انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية المتوقع في 11 كانون ثاني الجاري في لاهاي، للنظر في الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا للمحكمة بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948، وطالبت فيه المحكمة إصدار قرارات مستعجلة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

كما طالبت الهيئة في مخاطبتها تشجيع المؤسسات الوطنية حكوماتها بضرورة دعم طلب جنوب افريقيا، بما في ذلك الإعلان رسميا بأن ما تقوم به إسرائيل يعتبر إبادة جماعية، والتدخل بمرافعات ومذكرات خطية أمام المحكمة، واعتماد تحركات برلمانية تعترف بأن الوضع في غزة يعادل الإبادة الجماعية.

وبينت المخاطبة أن أهمية القضية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية لا تكمن فقط في مضمونها، ولكن أيضًا في توفر "تدابير وقائية" (تشبه أمرًا قضائيًا مؤقتًا) يمكن أن تفرض قيودًا على الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد غزة حتى يتم النظر في الدعوى الجوهرية أمام المحكمة.

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