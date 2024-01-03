مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الاربعاء، عددا من أعمدة الكهرباء، في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبوا أعمدة كهرباء، في منطقة "فثورة" ببرية تقوع، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة، قرب مستعمرة "تكواع" الجاثمة على اراضي المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم في منطقة برية تقوع، والمتمثلة بملاحقة المزارعين وهدم غرفهم الزراعية وخيامهم، والاستيلاء على محتوياتها.