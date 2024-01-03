التفكير والفعل الاستراتيجي المقاوم للعاروري

كتب فادي البرغوثي: ربما من حسن خط شعبنا أن الاحتلال الاسرائيلي وصل متأخرا جدا لإقدام على اغتيال القائد المناضل الفلسطيني صالح العاروري خاصة ان الاهداف الاستراتيجية الذي حققها على صعيد حركة حماس والقضية الفلسطينية كبيرة وكبيرة جدا.



فهو كما نعرف من الخلية الصغيرة التي أسست عز الدين القسام والتي أصبحت فيما بعد العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية في فلسطين والقوة المتصاعدة من حيث النموذج والتجربة الفريدة والإبداع والإقدام والجرأة والخطط والتنفيذ المحكم والسرية ما مكنها من خوض حروب مع الاحتلال كان آخرها ما حدث في صباحية السابع من أكتوبر باجتياح كبير لغلاف غزة عدا عن فكرة الإنفاق والتي مكنت قطاع غزة من الالتفاف على الجغرافيا جعلته يخوض حرب عصابات في منطقة صغيرة وساحلية بدلا من التضاريس الجبلية التي حدثت فيها جميع هذا النوع من الحروب .



عدا عن كون العاروري أحد الأشخاص القليلة في تأسيس كتائب عز الدين القسام في فلسطين المحتلة استطاع ان ينقل التجربة الفلسطينية الناجحة إلى لبنان البلد الأكثر تحديا للاحتلال والمقر الرئيسي للفلسطينيين وللثورة والمقاومة الفلسطينية قبل عام ١٩٨٢ م حيث نجح الاحتلال في هذا التاريخ من إخراج جميع الفصائل الفلسطينية التي اختارت العمل المسلح وشنت هجمات مستمرة على الاحتلال ما يعني بان تشكيل كتائب غز الدين القسام في لبنان يجعلنا نجزم انه سيكون له ما بعده على صعيد المقاومة الفلسطينية.



قد يقول قائل ان القوة العسكرية في لبنان ما زالت ضعيفة، وهي ليست بمقياس القوة العسكرية في غزة؟؟ وهذا نوعا ما صحيح لكن هذه الجبهة ستكون في المستقبل ناجحة أكبر من جبهة غزة رغم النجاح الكبير الذي حققته حركة حماس والقوى المقاومة في غزة.



خاصة ان حاضنة المقاومة الفلسطينية في لبنان والمحور سيكون عليها أسهل لإمداد المقاومة بالخيرات والسلاح من غزة المحاصرة كما انها ستمكن الشباب العربي التواق للعمل المقاوم للانخراط فيها ما سوف يشكل قوة إضافية وطاقات كبيرة لا يستهان فيها في المستقبل ومن يتتبع ما يحدث في جنوب لبنان يعرف بان كتائب القسام في لبنان ولدت قوية حيث امتلكت بأشهر أكثر ما امتلكته المقاومة في غزة بسنوات وما التسديد الذي سددته غلى الحدود مع فلسطين المحتلة من جنوب لبنان إلا دليل على هذه القوة



لذا نستطيع القول ان العاروري قبل استشهاده دشن مرحلة جديدة ستكون لها مستقبلا على صعيد المقاومة الفلسطينية في الخارج وعملية إسناد لغزة في إطار وحدة تكاملية فلسطينية وعربية الامر الذي سوف يشكل عودة ميمونة للمقاومة الفلسطينية في لبنان ستكون ذات مستقبل كبير، ومثلما خلد اسم صالح العاروري كونه أحد مؤسسين كتائب القسام في الداخل سيخلد اسمه في تشكيل الكتائب في الخارج التي مما لا شك فيه انها ستكبر وتنمو وتثمر.