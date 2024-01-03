الهيئة المستقلة تطالب تشكيل لجنة تحقيق في ظروف مقتل الفتى العبيدي من جنين

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تتابع بقلق بالغ، حادثة مقتل الفتى أحمد هاشم العبيدي 17 عاماً من جنين، ووفقاً لإفادة والده.

وأضافت الهيئة في بيان لها، وصل وطن، إن الفتى كان يقود مركبة من نوع هونداي على الشارع الالتفافي شمال شرق جنين برفقة أربعة أشخاص، وتفاجأوا بدورية أمن فلسطينية مشتركة طلبت منهم التوقف، غير أنهم لم يستجيبوا لطلبها، فأطلق أفراد الدورية النار باتجاه المركبة ما أدى إلى انقلابها واصابة ابنه أحمد برصاصة في الرأس وأخرى في الفخذ توفي على أثر ذلك في المكان، وفرار الأربعة الآخرين.

على ضوء رواية والد الفتى حول الحادثة وظروف الوفاة، فإن الهيئة تطالب الجهات المختصة بضرورة:

- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الحادثة ونشر نتائج التحقيق التي تتوصل اليها اللجنة.

- فتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة وتقديم مطلقي النار للمساءلة أمام القضاء المختص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية.

- التزام أجهزة انفاذ القانون بقواعد إطلاق النار واستخدامها.

وقد وثقت الهيئة أربع حالات وفاة سابقة منذ أكتوبر الماضي بسبب إطلاق النار على المواطنين، ورغم تشكيل لجان تحقيق داخلية من الجهات الرسمية الفلسطينية في عدد من هذه الحوادث، إلا أنه لم يتم نشر نتائج عمل تلك اللجان.