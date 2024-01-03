الجبهة الديمقراطية: العاروري كان قائدا وحدويا صلبا، واستشهاده سيزيد المقاومة والثورة قوة واشتعالا

وطن: نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القائد الوطني الكبير الشيخ صالح العاروري، وقالت إنه "احد القامات الوطنية الفلسطينية الذين ارهقوا العدو الاسرائيلي على مساحة كل الارض الفلسطينية، وعملوا باستمرار على إعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، حيث كان حريصا على استعادة الوحدة الوطنية والتوافق على موقف فلسطيني موحد يتكامل مع بسالة المقاومة الفلسطينية في الميدان..

وقالت ان هذه الجريمة الجبانة وان كانت موجعة وصادمة، الا انها لن تزيد شعبنا ومقاومته الا اصرارا على الصمود في مواجهة العدوان وجعل العدو يندم عليها ويدفع ثمنا باهظا عبر تصعيد فعاليات المقاومة على امتداد كل ارض فلسطين التاريخية وجعل ارضها نارا تحت اقدام المحتلين..

وأضافت ان استشهاد القائد الوطني صالح العاروري خسارة كبيرة لكل شعبنا وفصائله الوطنية والاسلامية، لكن عزاؤنا هو ان ما زرعه الشهيد القائد انتج انتصارات مؤزرة وانجازات وطنية كبرى ستبقى علامة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني، وان عملية الاغتيال دليل ضعف من المحتل العاجز عن مواجهة ابطال المقاومة فورق ارض القطاع الباسل.

وبارك لشعبنا هذه الشهادة، والعزاء لإخوتنا في قيادة وكوادر ومناضلي حركة حماس بهذه الشهادة، التي ستزيد شعبنا ومقاومته قوة ومنعة وعزيمة على مواصلة الطريق الذي سار عليه الشهيد القائد، مؤكدين على حقنا الدائم في الرد على هذه الجريمة وجرائم الابادة التي يرتكبها المحتل ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه والضفة.