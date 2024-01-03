إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر في القدس لهدم منزل

وطن: أصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبل المكبر، جنوب القدس.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت في البلدة عقب اقتحام قوات الاحتلال ترافقها جرافة لهدم منزل ومنشأة تجارية تعود لعائلة شقرات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء جنود الاحتلال بشكل وحشي على عدد من المواطنين، عندما حاولوا منع عملية الهدم.