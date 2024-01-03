جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط من "سلاح الهندسة" شمال قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط في "سلاح الهندسة" برصاص المقاومة خلال المعارك في شمال قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مقتضب أن الرائد ميرون موشيه غيرش (21 عاماً) وهو مقاتل في وحدة "يالام"؛ فيلق الهندسة القتالية، قتل في معارك شمال قطاع غزة.

يُشار إلى أن وحدة "يالام" أو "ياهلوم" هي واحدة من وحدة النخبة في جيش الاحتلال، وتعتبر أعلى سلطة هندسية بالجيش تعمل بشكل أساسي باقتحام المباني والمناطق المحصنة لتفكيك المتفجرات "والأفخاخ".

وأمس الثلاثاء، أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي "درزي" وإصابة ضابط وجندي آخر، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط المعلن عنهم رسميًا، والذين قتلوا منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة برصاص وقذائف المقاومة الفلسطينية إلى 180 ضابطًا وجنديًا، فيما بلغ عددهم منذ السابع من أكتوبر 507 قتلى.