الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

وطن: اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة مكونة من 15 آلية عسكرية للاحتلال انطلقت من معسكر الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، واقتحمت المدينة من طريق "المربعة"- تل.

واضافت ان قوات الاحتلال تمركزت في منطقة المخفية بنابلس، وقامت بإرجاع مركبات المواطنين التي كانت تحاول الوصول إلى المنطقة.

وانسحبت قوات الاحتلال من حي المخفية باتجاه دوار الشهداء وسط مدينة نابلس.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال ما ادى لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط اطلاق كثيف للرصاص الحي .