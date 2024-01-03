الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان، اقتحمت المدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، مرورا بميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارعي السكة ونابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن جنود الاحتلال حاصروا مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة.

فيما حاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس من جميع جهاته، بعد أن أعلنت فرض حظر التجول فيه حتى "إشعار آخر" بحسب منشورات ألقتها على ارض المخيم.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة وعنيفي بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها.

كما استهدف المقاومين اليات الاحتلال بعبوات متفجرة خلال الاقتحام.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح عدد من المباني في محيط المخيم، وجبل النصر، وجبل الصالحين، وحارة المسلخ.

يتبع....