فيديو| هذا ما قالته شقيقة الشهيد العاروري.. اخي تمنى الشهادة وهو ساجد واليوم ونالها

وطن: قالت شقيقة الشهيد صالح العاروري القيادي في حركة المقاومة "حماس"، أن الشهادة كانت أمنية أخيها دائما ونالها".

وقالت في مقطع مصور: "الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا باستشهاد أخي، وهذه أمنية كان يتمناها كل يوم وهو ساجد، كان يقول اللهم ارزقني الشهادة".

وأضافت: "أهنئ نفسي وأهنئ الشعب الفلسطيني كله باستشهاده".

وشددت على أن "فلسطين ولّادة، وياما اغتالوا قادة وراح ييجي قادة أعظم، والنصر قادم، والنصر صبر ساعة".

وكانت أعلنت حركة حماس عن استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صالح العاروري، في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.