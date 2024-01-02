سعر تشين لينك يصطدم بحاجز المقاومة القويّ قرب 17$، والبيع المسبق لعملة Bitcoin Minetrix ينجح في اجتذاب المستثمرين لتتجاوز حصيلته 5.8 مليون دولار حتى الآن

مثّل إطلاق تشين لينك (Chainlink-LINK) لميزة الرهن المُحدّثة (Staking v0.2) منعطفاً مهمّاً لنظام شبكة أوراكل اللامركزيّ الرائد، إذ تمَّ رهن أكثرَ من 11 مليون عملة LINK خلال 30 دقيقة فقط، ما يعكس مدى حماسة المجتمع وثقته العالية بإمكانات نظامه التقنيّ.



وتتمثّل إحدى التطوّرات الرئيسية بارتفاع عدد العملات المرهونة في مجمّع الرهن لتبلغ 45 مليون عملة، ما يعادل حوالي ضعف الحدّ المسجّل سابقاً، وتعكس هذه الإمكانات المتنامية مدى النموّ المذهل لنظام تشين لينك التقنيّ إلى جانب توفيره عوائد رهنٍ أعلى لمالكي عملة LINK، حيث يتيح رهن المستخدمين لممتلكاتهم منها إمكانية لعب دورٍ أكبرَ في توفير خدمات أوراكل القيّمة الداعمة للمئات من الأنظمة التقنية المُتضمِّنة لخدمات أوراكل العملية من تشين لينك.



ويعكس سعر عملة LINK حجم زخمِها الإيجابيّ القوي، إذ يتم تداولها حالياً قرب مستوى 15.2$، ما يمثل زيادةً قدرها 4% مقارنةً بسعرها بالأمس رغم شروع زَخم ارتفاعاتها في الانحسار بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 30% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ ويُظهرالمخطط البيانيّ لسعر عملة LINK -بشكلٍ واضحٍ- تشكّل اتجاه صاعد وفقاً لموقع altFINS، كما توقفت تحركاتها السعرية للأعلى مؤخراً بعد فشل السعر في اختراق مستوى المقاومة الأقرب حول علامة 17$ للمرّة الثانية منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وخلال محاولة الارتفاع الأخيرة، تمكن السعر من اختبار مستوى أعلى بقليلٍ من سابقه المسجّل منتصف الشهر نفسه، إلا أن المضاربين على الارتفاع فشلوا مجدداً في دفع السعر أعلى حاجز 17$، ويُرجِّح تشكّل نمط القمة المزدوجة هذه احتمال ارتفاع السعر وتخطيه لهذا الحاجز على المدى القريب، حيث يمكن للسعر أن يواصل ارتفاعاته لاختبار مستوى 20$ إذا حافظ على موقعه أعلى نطاق التأرجح العرضانيّ السابق البالغ حدّه الأدنى 13.90$، والذي يمثل حالياً مستوى منطقياً لوقف الخسائر المحتملة من قبل المضاربين على الارتفاع.

وبالنظر لريادة نظام Chainlink التقنيّ لنظم شبكات أوراكل إلى جانب توفيره استخداماتٍ وظيفية واقعيةً لعملته الأساسية -عملة LINK- بشكلٍ متزايد، يبدو أن الاستثمار في هذه العملة على المدى الطويل يمثل فرصةً واعدةً.



علاوةً على ذلك، يُظهر التحليل الفنيّ لسعر عملة LINK تشكيل مؤشر القوة النسبية (RSI) لنمط تباعد هابطٍ، إذ يواصل السعر تسجيل مستوياتٍ عليا جديدة، بينما تعجز قراءة المؤشر عن التزايد؛ ويشير هذا الفارق بين الاتجاه السعريّ ومؤشر الزخم لاحتمال انحسار التحركات الصاعدة قصيرة الأجل، ويُعتبر مستوى 17$ بالغ الأهمية وجديراً بالمراقبة بسبب فشل السعر باختراقه للأعلى في مناسبتين مختلفتين.



وإذا واصلَ حاجز 17$ نجاحه بتشكيل عقبةٍ أمام امتداد التحركات السعرية للأعلى، فمن المرجّح ارتداد السعر كي يختبرَ مستوى الدعم الأقرب والبالغ 14.50$، ما قد يوفر اختباراً مهماً للاتجاه الصاعد لسعر عملة LINK بشكلٍ عام، وإذا ما امتدت التحركات السعرية لتستقرَّ دون مستوى الدعم البالغ 14.50$، فقد يمثل ذلك إشارةً لتغير اتجاه السعر في المدى المنظور، ما قد يتسبّب بامتداد التحركات السعريّة الهابطة لاختبار مستوى الدعم التالي البالغ 13.90$. وفي المقابل، إذا ارتدَّ السعر عن مستوى 14.50$ للأعلى، فقد يوفر فرصةً جذابةً تُغري المضاربين على الارتفاع بمعاودة الدخول إلى ساحة التداول مجدّداً.

وبالرغم من أن الزخم السعريّ قصير الأجل يُبدي علاماتٍ على التراجع، إلا أن الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والطويل ما يزال قوياً.



https://twitter.com/chainlink/status/1736460548449907175?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1736460548449907175%7Ctwgr%5Ea2de9e54d7b1b73a5c41e2543b7718b21e728770%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbeincrypto.com%2Fas-chainlink-link-again-runs-into-wall-near-17-bitcoin-minetrix-presale-wins-over-investors-with-over-5-8-million-committed-so-far%2F



وبالنظر لحوافز الرهن وتزايد الاستخدامات -بفضل إطلاق تحديث v0.2- يبدو أن سعر عملة LINK مرشحٌ لاختراق مستوى 17$ للأعلى بنهاية المطاف، ثمّ مواصلة ارتفاعِهِ لاختبار مستوى 20$. وبالرغم من ذلك، فمن المرجّح أن يتواصل الارتداد الهابط قصير الأجل نظراً لاكتفاء المضاربين على الارتفاع بالمتابعة من بعيد.



مشروع Bitcoin Minetrix ينجح في جذب الأنظار بفضل نجاحات بيعه المسبق الحماسيّ

يوفر مشروع Bitcoin Minetrix (وعملته BTCMTX) طريقةً جديدةً لكسب عوائد تعدين بيتكوين (Bitcoin-BTC) عبر آلية الرهن من أجل التعدين (Stake-to-Mine) الفريدة الخاصة به، حيث أتمَّ المشروع النصف الأول من بيعه المسبق، والذي حصَد استثماراتٍ أوليةً مذهلةً بقيمة 5.8 مليون دولار حتى الآن، ما يعكس مدى الاهتمام القويّ بمنصة المشروع قبل إطلاقها الرسميّ.



وإليكم فيما يلي عرضاً لآلية عمل المشروع: يمكن للمستخدمين رهن العملة الأساسية للمشروع BTCMTX بغرض الحصول على أرصدة تعدين بيتكوين -والتي تتيح لهم الحصول على قوّة تعدين سحابيّ- ويوفر هذا النظام السلس إمكانية الاستمتاع بعوائد تعدين عملة BTC بسهولةٍ تامةٍ دون الحاجة لشراء معداتٍ أو اكتساب خبراتٍ تقنيةٍ لازمةٍ للمشاركة بأنشطة التعدين بشكلها التقليديّ.

كما يمكن لراهني عملة BTCMTX كسبُ عوائد رهنٍ سنويةٍ (APY) تصل إلى 111% يتم منحها لهم كعوائد رهن؛ وتعزّز هذه الفرصة المزدوجة إمكانية كسب دخلٍ وتحقيق عوائد باستخدام منصة Bitcoin Minetrix.



ويعكس حصد البيع المسبق لتمويلٍ هائلٍ بلغت قيمته 5.8 مليون دولار نجاحَ المشروع في اجتذاب اهتمام المستثمرين لنهجه المبتكر وآليته الفريدة في تعدين العملات الرقمية وكذلك عوائد الرهن المجزية؛ وبفضل تخطي العوائق الشائعة في قطاع التعدين -مثل التكاليف المدفوعة مقدماً وغيرها من التعقيدات- يوفر مشروع Bitcoin Minetrix إمكانية كسب عوائد تعدين بيتكوين لجموع المستخدمين.



ويعكف المشروع حالياً على ضمان إدراج عملته في منصات التواصل وتوسيع قدرات التعدين وتحسين واجهة استخدام منصته وتطوير تطبيقٍ مخصّصٍ للأجهزة الذكية، ما يعكس خططه الطموحة عقب إتمام البيع المسبق لتعزيز آلية التعدين المبتكَرة الخاصة به.



وبالنظر للطلب المتزايد على عملته الأساسية بالقطاع، يوفر مشروع Bitcoin Minetrix للمستثمرين فرصةً مغريةً للانضمام إليه خلال أولى مراحله، فما يزال بإمكان المستثمرين المهتمين أن يبادروا بالاستثمار فيه مبكراً عبرَ شراء عملة منصته الأساسية BTCMTX من أواخر جولات بيعها المسبق متزايدة الرَوَاج.



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