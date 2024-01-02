ضمن مسلسل الإبادة الجماعية ..61 شهيداً وأكثر من 100جريح بقصف الاحتلال لمناطق مختلفة بقطاع غزة

وطن: 2024 وفا- ارتكبت طائرات الاحتلال ومدفعياته، مساء اليوم الثلاثاء، مجازر جديدة بحق المواطنين في شرق دير البلح جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات.

ووصل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، 40 شهيدا ونحو 100 جريح منذ صباح الثلاثاء.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على منازل المواطنين في مخيمي البريج والنصيرات، ودير البلح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كما ألقى طيران الاحتلال قنابل فسفورية ودخانية في محيط مديرية تعليم الوسطى ومدرسة خالد بن الوليد في مخيم النصيرات.

كما استشهد 16 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال مدرسة لولوة عبد الوهاب القطامي الأساسية للبنين قرب دوار أنصار في غزة، التي تؤوي نازحين.

وقصف طيران الاحتلال مسجد الدعوة وعدة منازل في منطقة معن شرق خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين جرّاء قصف الاحتلال لمقر الجمعية في خان يونس لمرتين متتاليتين.

وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 22185 شهيد، إضافة إلى أكثر من 57 ألف جريح، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية.