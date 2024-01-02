الجبهة الشعبية: اغتيال صالح العاروري جريمة لن تمر دون عقاب

وطن: أكَّد مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، د. ماهر الطاهر، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ "استشهاد صالح العاروري جريمة لن تمر دون عقاب".

وشدّد الطاهر، أنّ "المقاومة الفلسطينيّة سترد على هذه الجريمة بكل قوّة"، لافتًا إلى أنّ "قيادات الشعب يقدمون أرواحهم من أجل فلسطين".

وتقدّم الطاهر "بالتهنئة والتبريك ل حركة حماس وكل فصائل المقاومة"، مُؤكدًا "في هذه اللحظة المؤلمة أنّنا سنواصل كفاحنا حتى دحر الاحتلال".

وأشار الى "ان هذا الاحتلال سيعرف أنّه ارتكب خطأ سيدفع ثمنه غاليًا، ونقول لكل أحرار العالم أنّ الشعب الفلسطيني لن يستكين ولن يتراجع وسيواصل المقاومة حتى تحرير كامل ترابه".

أعلنت حركة حماس بشكلٍ رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، عن اغتيال القائد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في الضاحية الجنوبية ببيروت، رفقة اثنين من قادة كتائب القسام.