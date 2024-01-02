الاحتلال يمدد اعتقال ثلاث أسيرات من بيت لحم و بيت أمر

وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي مدد اعتقال ثلاث معتقلات يقبعن في سجن "الدامون".

وأفادت الهيئة والنادي في بيان مشترك، بأن الاحتلال مدد اعتقال ليندا منير يوسف جعارة من بيت لحم، حتى يوم غد، علما أنها معتقلة منذ 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما مدد اعتقال سهام محمد أبو عياش من بلدة بيت أمر شمال الخليل، حتى الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري، علما أنها معتقلة منذ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومدد اعتقال ياسمين عبد الرحمن أبو سرور من بيت لحم، حتى الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري، وهي معتقلة منذ 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي سياق متصل، نوهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إلى أن محكمتي الاحتلال العسكريتين في "عوفر" و"سالم" بدأتا فعليا النظر في ملفات المعتقلين الذين صدرت بحقهم لوائح (اتهام)، حيث سيتم إجراء الجلسات بحضور المعتقل عبر "تقنية الزوم"، دون حضور عائلته.

وأوضحت بأنه "تم إلغاء جميع الصفقات التي كان متفقًا عليها مسبقًا، وبذلك فإن المداولات في كل قضية ستبدأ من جديد".

وأشارت إلى أن محاكم الاحتلال وبعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر أرجأت المرافعات كافة حتى إشعار آخر، إلى أن أعادت النظر بها فعليًا ابتداءً من هذا الأسبوع، علمًا أن المحامين يواجهون مضايقات ومماطلة في متابعة جلسات المعتقلين، ومنها إجراء التفتيش أثناء دخول المحكمة وتقييد حركتهم داخل المحاكم، كجزء من جملة إجراءات تضييقية فرضها الاحتلال على عمل الطواقم القانونية.