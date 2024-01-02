الرجوب يهاتف هنية معزيا باستشهاد العاروري

وطن: قدم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، التعازي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، باستشهاد صالح العاروري.

وتقدم الرجوب خلال اتصال هاتفي بهنية بأحر التعازي وصادق المواساة للمكتب السياسي لحركة حماس وكافة أركان الحركة، ولأسرة الشهيد العاروري وكافة أبناء شعبنا وإلى أحرار العالم برحيل هذه القامة الوطنية الكبيرة.

وأكد الرجوب أنه باستشهاد صالح العاروري فقدت فلسطين ابنا من أبنائها المناضلين الأوفياء، الذين كرسوا حياتهم لخدمة القضية الفلسطينية.