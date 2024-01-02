"طوفان الأقصى" في يومها الـ89.. الاحتلال يوسع دائرة الصراع باغتال القيادي في حماس "صالح العاروري" ويواصل حرب الابادة في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ89 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وأعلنت حركة حماس استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة "صالح العاروري" واثنين من قادة كتائب القسام، جرّاء انفجار ضخم وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتوعدت فصائل المقاومة الرد على جريمة الاغتيال.

فيما يواصل الاحتلال غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة حيث استهدف المستشفيات والمراكز الطبية واخرجها عن الخدمة ما ادى لوقوع مئات الشهداء وعدد كبير من الاصابات كما استهدف رفح ومخيم النصيرات، فيما جباليا استهدفت بغارات كثيفة ومتفرقة.

واعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن وصول عدد الشهداء الى 28,978 شهيداً ومفقوداً منذ بدء العدوان على غزة منهم اكثر من 21 الف شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات و 9,280 من الأطفال و6,600 من النساء.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ89: