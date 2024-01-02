الشيكل يتراجع بعد الاعلان عن اغتيال العاروري

وطن: تراجع سعر صرف الشيكل أمام الدولار الأميركي، في التعاملات المسائية، الثلاثاء، عقب الإعلان عن اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، صالح العاروري، في العاصمة اللبنانية، بيروت.

وأعلنت حركة حماس، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، واثنين من قادة القسام في لبنان واربعة كواد من الحركة اخرين .

وبحسب بيانات بنك "إسرائيل"، تراجع سعر صرف الشيكل إلى مستوى 3.655 أمام الدولار الواحد، نزولا من 3.61 شيكل قبيل إعلان الاغتيال.

وكان الشيكل يتجه لمواصلة سلسلة ارتفاعات قوية منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمام الدولار الأميركي، بعد أن تراجع في ذلك الوقت لأدنى مستوى منذ عام 2012، مسجلا 4.08 شيكل للدولار الواحد.