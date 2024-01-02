أحدث عملات الميم على بلوكتشين سولانا Dogwifhat تحلق عالياً، فهل يمكنها تكرار نجاحات Bonk مع اكتساب Sponge V2 أيضاً لزخم صاعد؟

تحقق عملة الميم WIF أقصى استفادة من شهرة شخصيّة Dogwifhat الطريفة -والتي يرجع الفضل في شهرتها للاعبين بارزين- حيث حلق سعرها عالياً خلال بضعة أيام من إطلاقها ليرتفع بنسبةٍ تجاوزت 100% خلال يوم واحدٍ فقط!

وفي ذات الوقت، تبدو عملة الميم الجديدة Sponge V2 -وهي نسخةٌ محدّثةٌ من عملة سبونج بوب (SpongeBob-SPONGE)- مرشّحةً لتوفير مكاسبَ كبيرة لمالكيها.



انطلاق عملة Dogewifhat لتنجح بتحقيق مكاسب قوية

تم إطلاق عملة WIF على بلوكتشين سولانا في 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري بقيمةٍ سوقيةٍ أوليةٍ قدرها 100 مليون دولار قبل ارتفاعها لتتجاوز 220 مليون دولار حالياً؛ حيث شرع سعر هذه العملة بانطلاقته الصاروخية في 20 كانون الأول/ديسمبر عندما ارتفع من مستوى 0.105$ ليسجّل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 0.3313$ بحلول الثاني والعشرين من الشهر نفسه.



وبحسب موقع CoinMarketCap، مرَّ السعر بفترة تصحيح، ما تسبّب بانخفاضه ليلامس مستوى 0.2266$ قبل ارتفاعه مجدّداً ليتجاوز 0.25$ وقت كتابة هذا المقال.

وكانت فكرة Dogwifhat قد تبلورت خلال تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019 عندما قام لاعب فورتنايت الشهير المحترف عيسى رحيم -المتقاعد حالياً- بإضافة صورة كلب شيبا إينو الشهير مرتدياً قبعةً مصنوعةً يدوياً كصورة لملفه التعريفيّ في منصة X (تويتر سابقاً).



وعلق مستخدمٌ يحمل اسم Vapurly@ -حسابه في المنصّة معلقٌ حالياً- على الصورة بعبارة "Dogwifhat". وفي الـ 20 من الشهر نفسه، قام لاعب فورتنايت المعروف باسم Vraxito -والذي يقوم ببث ألعابه- بإضافة الصورة نفسها إلى ملفه التعريفيّ، ما دفع عيسى للتعليق بعبارة "dogwifhat يلقى رَوَاجاً!".



وهو ما حدث بالفعل، إذ سارع لاعبون بارزون آخرون لنشر هذه الفكرة والترويج لها. وبدورها، قامت شركات رياضاتٍ إلكترونيةٍ رائدة -مثل Rogue وG2 Esports وCloud9- بالترويج لهذه الفكرة، وهو ما قام به أيضاً اليوتيوبر الأمريكي الشهير Keemstar.



وهكذا بدأت قصّة هذه الصورة الطريفة، والأهمّ من ذلك قيام المستخدمين بتخصيص هذه الصورة مستخدمين قبعاتٍ وطرازاتٍ مختلفةً قاموا بوضعها على رأس شيبا إينو في ملفاتهم التعريفية.

كما استفادت عملة WIF أيضاً من الأداء القويّ لبلوكتشين سولانا المتميّزة بسرعتها الفائقة، حيث يمكنها معالجة ما يصل إلى 65,000 معاملةٍ في الثانية الواحدة. وتفخر سولانا بالكفاءة العالية لخوارزميّة إثبات الحصة (PoS) التي تعمل وفقاً لها، فضلاً عن رسوم معاملاتها المنخفضة.



وبالمثل من Dogwifhat، أحدثت عملة الميم الجديدة Sponge V2 ضجّةً وجلبةً كبيرة -وهي نسخةٌ محدّثةٌ من عملة سبونج بوب الأصلية (SPONGE)- والتي نجَحَت بتحقيق مكاسبَ هائلةٍ خلال العام الماضي.



نسخة Sponge V2 تتمتّع بآفاقٍ غير محدودة

تمثل عملة SPONGEV2 أحدث عروض مجتمع عملة الميم SPONGE المفعم بالحيوية والحماس؛ ومن المرجّح أن يتذكر المتحمّسون لعملات الميم مسيرة النسخة الأصلية (SPONGEV1) الحافلة بالنجاحات، إذ ارتفعت قيمتها السوقية بشكلٍ مذهلٍ من 1 مليون دولار عند إطلاقها لتتجاوَز 100 مليون دولار خلال ربيع عام 2023، ما وفّر للمستثمرين الأوائل مكاسبَ كبيرة.



وبالرغم من تراجع قيمة عملة SPONGE لاحقاً، فإنها ما تزال تلقى رَوَاجاً كبيراً، إذ يتجاوز عدد مالكيها حالياً 11,000 مستخدم، كما تم إدراجها في العديد من منصات التداول البارزة، كمنصات MEXC وGate.io وPoloniex.

ويعتزم فريق هذا المشروع إطلاق لعبةٍ بفئة اللعب من أجل الكسب (P2E)، ما قد ينجح باجتذاب مستثمرين جدد، وإذا ما تمّ إدراج عملة SPONGEV2 في منصّات تداولٍ مرموقةٍ -كمنصتي بينانس (Binance) وOKX- فمن المرجّح ارتفاع قيمتها كثيراً، ما قد يتسبّب بتحقيق عوائد هائلةٍ.



وبالنظر لإطلاق عملة الميم هذه على بلوكتشين إيثيريوم، فإنها تفخر بتمتعها بسرعاتٍ عاليةٍ، كما أنها مرشّحةٌ للاستفادة من المكاسب المحتملة التي قد تحققها عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) خلال الأشهر القادمة.



ويمكنكم شراء عملة SPONGE باستخدام عملة ETH أو تيذر (USDT) أو البطاقات المصرفية، وبعدها يمكنكم رهن ممتلكاتكم من نسختها الأصلية لربطها بالعقود الذكية الخاصّة بالنسخة المحدثة Sponge V2، وإذا كنتم من مالكي نسختها الأصلية طويلي الأجل، فيجدر بكم التنبه إلى عدم إمكانية استعادة عملاتكم مجدداً بعد القيام برهنها، علماً بأنه يمكنكم الحصول على عملات SPONGEV2 أكثرَ برهن المزيد من نسختها الأصلية؛ وإذا فاتتكم فرصة الاستفادة من ارتفاعات عملة SPONGE التي بلغت 100 ضعف قيمتها الأولية منذ بضعة أشهر، فمن المرجح أنكم لا تودون أن تفوتوا هذه الفرصة الجديدة.

جديرٌ بالذكر أنه لم يبق سوى 16,800,916,140 عملةٍ متاحةٍ للشراء خلال البيع المسبق، لذا يجدر بكم المسارعة للاستثمار خلاله؛ ويمكنكم الاطلاع على آخر تطورات المشروع عبر حسابه الرسميّ في منصات X وتيليجرام وديسكورد.



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