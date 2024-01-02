ارتفاعاتٌ أكبر بانتظار عملة سولانا وفقاً للمؤشرات الفنية، والبيع المسبق لعملة ميم كومبات الناشئة يجمع 4 مليون دولار

شهد قطّاع العملات الرقمية تقلبات عنيفةً خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تأرجحت الأسعار بين ارتفاعٍ وانخفاض، إلّا أنّ عملة سولانا (Solana-SOL) حافظت على أدائها الجيد؛ ووفقاً لبياناتٍ حديثةٍ، تظهر عملة SOL مجدداً كإحدى أفضل 10 عملاتٍ رقميةٍ من حيث القيمة السوقية، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة 20% خلال الأسبوع الحالي وأكثر من 12% في الـ 24 ساعة الماضية.



وتبرز -على الدوام- مشاريعُ جديدةٌ في السوق تستخدم أشهر الصيحات الرائجة بطريقةٍ مبتكرة، ومنها مشروع ميم كومبات (Meme Kombat-MK) الذي تمكّن من لفت الأنظار إليه، بعد أن جمَع البيع المسبق لعملته الأساسيّة MK ما مقداره 4 مليون دولار.

ولنبدأ الآن بتحليل أداء عملة سولانا أولاً.

عملة سولانا تتجاوز مستوى مقاومةٍ مهماً

تجاوز سعر عملة SOL مؤخّراً مستوى المقاومة عند 81$ ليتمَّ تداولها حالياً فوق مستوى 85$، ونتيجةً لمكاسبها المُلفتة، تمكنت عملة سولانا من التفوّق على نظيرتها ريبل (Ripple-XRP) واحتلال المرتبة الخامسة بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية الإجماليّة.



وتشير البيانات إلى تجاوز القيمة السوقية لعملة SOL مؤخراً علامة 36 مليار دولار، متفوّقةً بذلك على عملة XRP التي تقارب قيمتها السوقية حالياً 33 مليار دولار؛ وبالرغم من حصد عملة ريبل لبعض المكاسب مؤخراً، إلّا أنّها لم ترقَ أبداً إلى مستوى الأداء المذهل لنظيرتها SOL.



وقد قام محلل الكريبتو الشهير Cryptonary -والذي يمتلك حسابه على منصة X (تويتر سابقاً) أكثرَ من 82,000 متابع- بمشاركة رؤيته لتحرّكات عملة سولانا السعريّة عبر مجموعةٍ من المنشورات المُفصَّلة، وذلك حتى قبل تجاوز عملة سولانا مستوى المقاومة عند 81$، وقال حينها:

"استعادت عملة SOL منحاها الصاعد مجدّداً، ما يفسح المجال أمام المزيد من الزخم الصاعد"، وقد حدّد علامة 81$ كمستوى مقاومةٍ أساسياً وأضاف بأنّ "تجاوزه صعوداً والاستقرار فوقه سيرفع سعر عملة SOL بشكلٍ كبير".

وأشار المحلل Cryptonary إلى وجود إشاراتٍ تدل على تواجد عملة SOL في مناطق الشراء الزائد على مخططاتها البيانيّة ذات الأطر الزمنية الطويلة -ومنها الأسبوعية- حيث قال محذّراً: " لا يجب شراء عملة سولانا بأسعارها الحالية، بل يجب انتظار انخفاضها بشكلٍ أكبرَ وبالتحديد في النطاق السعريّ بين 61$ و65$ للبدء بشرائها مجدّداً على دفعاتٍ متفرّقةٍ (DCA)". وكما يتضح الآن، فقد أثبت Cryptonary صحة تحليله بعد تجاوز سعر عملة سولانا عتبة 81$.



في حين أكد متداول الكريبتو MartyParty -والذي يمتلك أكثرَ من 50 ألف متابع على حسابه في منصة X- ارتفاع المشاعر الإيجابيّة المحيطة بعملة SOL في تغريدة نشرها مؤخراً جاء فيها:

"ستتفوّق عملة سولانا على نظيرتها إيثيريوم (Ethereum-ETH) في وقتٍ أقصرَ من المتوقع"، وقد أرفق عدداً من المخططات البيانيّة توضّح تفوّق أداء عملة SOL على ETH مؤخراً، كما حذر MartyParty المستثمرين بأنّ "من لا يقوم بتحويل بعض عملات ETH إلى عملة SOL بسعرها الحاليّ الذي يقل عن 100$، فهم إمّا واهمون أو تتحكم بهم مشاعرهم، أو أنّ عملاتهم محجوزةٌ في البروتوكول السخيف الخاص برهن عملة إيثيريوم، فلطالما كانت الحقائق أفضل من المشاعر في التداول".



وبالرغم من المكاسب الكبيرة لعملة SOL وتمكّنها من تجاوز القيمة السوقية لعملة XRP، إلّا أنّها تبقى صغيرةً بالمقارنة مع القيمة السوقية لعملة إيثيريوم البالغة 267 مليار دولار، غيرَ أن الزخَمَ الصاعد المبهر لعملة سولانا يزيد من احتمالية استمرارها بتقليل الفجوة بينها وبين ETH إلى أن تتمكن من تجاوز هيمنتها قريباً.

ما هي إمكانات مشروع ميم كومبات؟

في ضوء التقلبات التي تشهدها أسعار العملات الرقمية التقليديّة، يبرز لاعبٌ جديدٌ في قطّاع عملات الميم أثار الكثير من الضجّة، ونتكلم هنا عن مشروع ميم كومبات (Meme Kombat-MK) الذي يقدّم ميزةً فريدةً عبر دمجه متعة الألعاب بالصور الطريفة وفوائد الرهن سويّةً، إلى جانب مزايا أخرى تتمتع بها عملته الأساسيّة MK.



لتمييز عملته عن باقي عملات الميم التقليديّة، يخطط مشروع ميم كومبات لإطلاق ساحة معارك على الويب الثالث (Web3) تضمّ أشهرَ شخصيات عملات الميم مثل: دوج وشيبا والضفدع بيبي وسواهم، وسيتنافس هؤلاء ضمن نزالاتٍ يتم توليدها باستخدام الذكاء الصنعي (AI) لا يمكن توقع نتيجتها ويتم توليدها على البلوكتشين بشكلٍ عشوائيّ. وبمقدور اللاعبين وضع رهاناتهم على المعارك داخل أنماط لعب عديدة عند رهن ممتلكاتهم من عملة MK التي ستوفر أيضاً عائداً دون بذل مجهود، إذ تصل نسبة عوائد الرهن السنويّة إلى 230% تقريباً.

ويتيح نموذج اللعب من أجل الكسب (P2E) استخدام عملة MK لوضع رهاناتٍ على نتائج النزالات بين شخصياتٍ معروفةٍ في قطّاع عملات الميم، وسيكسب الرابحون جوائزَ مُرضيةً. من الواضح بأنّ الدمج بين متعة الألعاب وثقافة عملات الميم الرائجة، إضافةً إلى عوائد الرهن الكبيرة تقدم قيمةً مذهلةً تجذب اللاعبين والمستثمرين معاً.



وقد ارتفعت مستويات الاهتمام بالبيع المسبق لعملة ميم كومبات بشكلٍ مهول، إذ تخطّى المبلغ المجموع حتّى الآن حاجز الـ 4 مليون دولار، وتمت إتاحة 50% من المعروض الكليّ لعملة MK للشراء خلال البيع المسبق الجاري حالياً، كما تمّ تخصيص 30% منه لضمان توفير عوائد الرهن والمكافآت بشكلٍ دائم، إذ يهدف المشروع إلى المحافظة على تفاعل المستخدمين معه على المدى الطويل وبالتالي رفع سعر عملته بشكلٍ مستمرّ.



يضم الفريق المؤسس للمشروع عدداً من الخبرات المهمّة، وفي مقدمتهم المدير التنفيذيّ للمشروع مات وايتمان (Matt Whiteman) المعروف بخبرته الكبيرة في مجال ألعاب الكريبتو، ما يرفع ثقة المستثمرين بإدارة المشروع. وكما تدل عملة سولانا على إمكانيات شبكات البلوكتشين الحديثة، تشير عملة ميم كومبات إلى الإمكانات الكامنة في الأفكار المبتكرة للعملات الرقمية الناشئة والتي تجمع بين الصيحات الرائجة والاستخدامات الفعليّة، حيث يجمع مشروع ميم كومبات متعة الألعاب وعالم الصور الطريفة وتحقيق الدخل دون بذل مجهود، وبالتالي سيكون مشروعاً ذا تنوّع مذهلٍ في قطّاع الكريبتو.



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ويُفسح استمرار نجاح العملات الرقمية التقليديّة مثل سولانا المجالَ أمام ازدهار الأصول الرقمية الجديدة التي تتمتع بمزايا مُلفتةٍ مثل عملة ميم كومبات. ويبدو بأنّ عام 2024 سيكون مثيراً من حيث الابتكار وزيادة تبنّي العملات ضمن النظام التقنيّ للعملات الرقمية، ويجدر بالمستثمرين مراقبة العملات المنافسة لإيثيريوم مثل عملة SOL وعدم التغاضي عن المشاريع الناشئة التي تجمع بين التمويل اللامركزي والألعاب القائمة على البلوكتشين، وخصوصاً مشروع ميم كومبات الذي يُبدي علاماتٍ مبكرةً على إمكانياته في استخدام أفكارٍ أثبتت جدارَتها بطريقةٍ مبتكرة.