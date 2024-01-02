من هم قادة القسام الذين اغتالهم الاحتلال إلى جانب العاروري

وطن:نعت حركة حماس، قائد أركان المقاومة لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة صالح العاروري والقائد القسامي سمير فندي، والقائد القسامي عزام الأقرع، والشهداء من أبناء الحركة أحمد حمّود، محمود شاهين، ومحمد الريّس، ومحمد بشاشة، الذين اغتالتهم طائرة احتلالية مسيّرة في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.



الشهيد عزام الأقرع "أبو عبد الله" الملقب بـ"عمار"، وهو مسؤول "القسام" في لبنان وخارج فلسطين، وينحدر من بلدة قبلان في محافظة نابلس، وهو أسير محرر، وأحد مبعدي مرج الزهور.

أما الشهيد سمير فندي "أبو عامر"، وهو مسؤول عمليات "القسام" في لبنان، وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت القناة 14 العبرية أن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي وضع سمير فندي على قائمة الاغتيالات.

في حين ظهر اسم الأقرع في الإعلام العبري عدة مرات آخرها في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، حينما اتهم الاحتلال أحد معتقلي فلسطينيي الداخل بأنه التقى بعزام الأقرع في تركيا، وخططا للعمل على اختراق شبكة الاتصالات الإسرائيلية "سلكوم".