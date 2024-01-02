تعقيبا على اغتيال العاروري.. الصالحي: فقدنا قائداَ وطنياَ كبيراَ حريصاَ على الوحدة الوطنية

وطن: قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إن استشهاد المناضل صالح العاروري أفقدنا قائداَ وطنياَ كبيراَ حريصاَ على الوحدة الوطنية، ورحيلة خسارة لكل شعبنا.

وأضاف الصالحي في تصريح صحفي له من بيروت، إن إغتيال القائد المناضل صالح العاروري، جريمة حرب وإرهاب دولة للاحتلال الصهيوني، وهي وكل عدوانه وجرائمه لن تنال من صمود وإرادة شعبنا في مواصلة النضال لإفشال أهداف هذا العدوان ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وختم الصالحي تصريحه، بالدعوة مجدداَ إلى سرعة تحقيق الوحدة الوطنية بين كافة القوى الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الاسلامي وحماس، فلا سبيل سوى الاتحاد وبذل أقصى ما نستطيع من جهد معاَ وسوياَ لوقف العدوان على شعبنا وكسر الحصار عليه.