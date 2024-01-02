هنية: اغتيال العاروري عمل ارهابي مكتمل الاركان وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة العدوان

وطن: اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، استشهاد القائد والقامة الوطنية الكبيرة الشهيد صالح العاروري، والقائدين القسامين سمير فندي وعزام الأقرع ومجموعةً من الشهداء في إثر عملية إسرائيلية جبانة في العاصمة اللبنانية بيروت".

وقال هنية في بيانٍ صحافي إنّ اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقائد العاروري وإخوانه "عملٌ إرهابي مُكتمل الأركان وانتهاكٌ لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه".

وأشار إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي النازي يتحمل مسؤولية هذا العدوان الغاشم".

ولفت إلى أنّ الشهيد العاروري عمل في كل الساحات والميادين من أجل فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكّد أنّ حركةً حماس تُقدم قادتها ومؤسسيها شهداء لن تُهزم أبداً بل تزيدها هذه الاستهدافات قوةً وصلابةً وعزيمةً لا تلين.

واليوم، استُشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، وعدد من القادة في حركة حماس من جرّاء عدوانٍ إسرائيلي استهدفه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

بدورها، دانت فصائل فلسطينية جريمة الاغتيال الإسرائيلية التي استهدفت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية، مؤكدةً أنّاغتياله يتي نتيجةَ فشل الاحتلال سياسياً وعسكرياً.